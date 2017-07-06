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Политика

НРО КПРФ определилось с кандидатами на довыборы в Думу Нижнего Новгорода

07 июля 2017 15:27  [119] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

НРО КПРФ определилось с кандидатами на довыборы в Думу Нижнего Новгорода. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил член партии Рустам Досаев 7 июля 2017 года.

По его словам, сам он будет выдвинут по округу №27 (входит в состав Нижегородского района). По округу №18 (Московский район) партия планирует выдвинуть студента НГПУ Дениса Вышегородцева, по округу №31 (Советский район) – помощника депутата Заксобрания Романа Чернигина.

Напомним, что в 2014 году НРО партии "Гражданская платформа" выдвинуло своего председателя Рустама Досаева для участия в выборах губернатора Нижегородской области. В декабре этого же года он вышел из состава партии, в январе 2015 года вступил в КПРФ, от которой баллотировался в Думу Нижнего Новгорода по округу №28 (Нижегородский район) вместе с Ольгой Балакиной, в итоге выигравшей выборы.

Денис Вышегородцев участвовал в выборах в Заксобрание Нижегородской области по списку в 2016 году.

Напомним также, что 10 сентября также пройдут выборы депутатов представительных органов в г.Кстово, Первомайск, Шахунья, Ковернинском районе, р.п. Ардатов, Хрипуновском сельсовете и Чуварлей-Майданском сельсовете Ардатовского района.

Довыборы по трём избирательным округам Нижнего Новгорода: №№18 (находится в Московском районе), 27 (Нижегородский район) и 31 (Советский район) связаны с тем, что в октябре 2016 года свои полномочия депутатов Гордумы сложили: Владимир Панов - в связи с избранием в Госдуму РФ, Олег Сорокин и Александр Бочкарев, избранные в Заксобрание Нижегородской области.

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