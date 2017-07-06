Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" примет участие в кубке России Спорт

Фото: БК НН

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" примет участие в кубке России. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 7 июля 2017 года.

"Горожане" начнут турнир со стадии ¼ финала. Матчи этого этапа должны пройти 22 или 23 декабря, а также 4 или 5 января. Точное расписание будет известно позднее.

Добавим, что ранее "горожане" несколько раз принимали участие в турнире, а в сезоне 2010/2011 Нижний Новгород сумел добраться до финала кубка России, но в решающем матче уступил "Спартаку" из Санкт-Петербурга.

Также отметим, что помимо кубка России в сезоне 2017/18 БК "НН" сыграет в Единой лиге ВТБ и Лиги чемпионов ФИБА.