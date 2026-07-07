Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 июля 2026 10:16
Пропавшую неделю назад школьницу нашли в Нижнем Новгороде: подробности
07 июля 2026 10:06
Серию краж из призового автомата раскрыли в Арзамасе
07 июля 2026 09:50
«Высоко и страшно»: застрявшие на нижегородской канатке туристы дали интервью
07 июля 2026 07:09
Облсуд подтвердил приговор жителю Выксы по делу об экстремизме
06 июля 2026 20:14
Жесткое ДТП с тремя авто произошло на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
06 июля 2026 19:19
Житель Арзамаса лишился более 120 тысяч рублей при покупке бытовки онлайн
06 июля 2026 19:00
Суд обязал компанию ликвидировать нарушения в Дзержинской промзоне
06 июля 2026 18:06
37 населенных пунктов остались без электричества из-за урагана на Бору
06 июля 2026 15:45
Находившихся в федеральном розыске наркосбытчиков задержали в Нижнем Новгороде
06 июля 2026 15:29
19-летняя нижегородка умерла после остановки сердца в Египте
Происшествия

Пропавшую неделю назад школьницу нашли в Нижнем Новгороде: подробности

07 июля 2026 10:16 Происшествия
Пропавшую неделю назад школьницу нашли в Нижнем Новгороде: подробности

15-летнюю девочку практически неделю разыскивали в Нижнем Новгороде. Подробности ее обнаружения сообщает Ni Mash.

Напомним, вечером 1 июля школьница вышла из здания Московского вокзала. После этого ее никто не видел. В поисках пропавшей приняли участие добровольцы ПСЦ «Рысь».

Оказалось, что подросток прибыла в Нижний Новгород из Москвы. По неподтвержденной информации, она могла попасть под влияние мошенников.

На улицах города девочку увидел прохожий и, сравнив с описанием в ориентировке из СМИ, передал сведения о ее местонахождении волонтерам. По данным источника, школьницу увезли в отдел полиции.

Ранее мы сообщали о том, что 139 человек пропали в Нижегородской области в первый месяц лета.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Полиция пропавшие
Поделиться:
Новости по теме
28 июня 2026 11:03
Волонтеры за день разыскали семерых пропавших в Нижегородской области
21 июня 2026 17:09
Лес, ночь, деменция: волонтеры рассказали о поисках пожилой нижегородки
27 мая 2026 07:00
Эксклюзив
Что делать, чтобы не потеряться в лесу: советы нижегородского спасателя
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных