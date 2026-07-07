Пропавшую неделю назад школьницу нашли в Нижнем Новгороде: подробности Происшествия

15-летнюю девочку практически неделю разыскивали в Нижнем Новгороде. Подробности ее обнаружения сообщает Ni Mash.

Напомним, вечером 1 июля школьница вышла из здания Московского вокзала. После этого ее никто не видел. В поисках пропавшей приняли участие добровольцы ПСЦ «Рысь».

Оказалось, что подросток прибыла в Нижний Новгород из Москвы. По неподтвержденной информации, она могла попасть под влияние мошенников.

На улицах города девочку увидел прохожий и, сравнив с описанием в ориентировке из СМИ, передал сведения о ее местонахождении волонтерам. По данным источника, школьницу увезли в отдел полиции.

Ранее мы сообщали о том, что 139 человек пропали в Нижегородской области в первый месяц лета.