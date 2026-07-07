Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 июля 2026 18:04
Неизвестный напал на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде
07 июля 2026 17:24
Поездка детей на эко-сборы обернулась уголовным делом в Нижегородской области
07 июля 2026 16:45
Дети пожаловались на рвоту и слабость на эко-сборах в Перевозском округе
07 июля 2026 14:23
Водителя и кондуктора наказали за высадку ребенка из нижегородского автобуса
07 июля 2026 13:30
Два человека пострадали после съезда в кювет в Нижегородской области
07 июля 2026 12:00
В Сарове осудили начальницу участка энергосбытовой компании за подкуп
07 июля 2026 11:49
Погоня за иномаркой в Кстове привела к уголовному делу и шести протоколам
07 июля 2026 10:42
Пожарные спасли 6 человек при ночном пожаре в выксунской пятиэтажке
07 июля 2026 10:16
Пропавшую неделю назад школьницу нашли в Нижнем Новгороде: подробности
07 июля 2026 10:06
Серию краж из призового автомата раскрыли в Арзамасе
Происшествия

Неизвестный напал на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде

07 июля 2026 18:04 Происшествия
Неизвестный напал на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде

Днем 4 июля на улице Пушкина в Нижнем Новгороде неизвестный напал на 27-летнего фельдшера ГБУЗ НО «ССМПНН». Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.

Пострадавшую доставили в медицинскую организацию, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей лица.

Гострудинспекция начала проверку после нападения. Ведомство устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Также ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм и извещение о несчастном случае на производстве.

Отметим, что в мае на сотрудников скорой помощи Нижнего Новгорода напали во время вызова на дом. Пациентка ударила санитара головой в лицо, а молодой человек укусил фельдшера за ухо. Позднее ситуацию прокомментировал председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов. Он отметил, что умышленного нападения на сотрудников скорой помощи не было. А случившееся — это результат психоэмоционального состояния пациента.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Госинспекция труда Нападение
Поделиться:
Новости по теме
16 апреля 2026 18:44
Сотруднице скорой помощи разбили голову в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 11:45
Пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных