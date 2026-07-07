Неизвестный напал на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде Происшествия

Днем 4 июля на улице Пушкина в Нижнем Новгороде неизвестный напал на 27-летнего фельдшера ГБУЗ НО «ССМПНН». Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.

Пострадавшую доставили в медицинскую организацию, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей лица.

Гострудинспекция начала проверку после нападения. Ведомство устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Также ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм и извещение о несчастном случае на производстве.

Отметим, что в мае на сотрудников скорой помощи Нижнего Новгорода напали во время вызова на дом. Пациентка ударила санитара головой в лицо, а молодой человек укусил фельдшера за ухо. Позднее ситуацию прокомментировал председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов. Он отметил, что умышленного нападения на сотрудников скорой помощи не было. А случившееся — это результат психоэмоционального состояния пациента.