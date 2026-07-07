Дети пожаловались на рвоту и слабость на эко-сборах в Перевозском округе Происшествия

Смена экологических сборов в Перевозском округе была досрочно завершена после массовых случаев недомогания у детей. Участников экстренно отправили домой.

По словам детей и их родителей, ухудшение самочувствия началось в ночь после ужина. Подростки жаловались на острую боль в животе, рвоту, диарею, головокружение и повышение температуры. Некоторые из них были доставлены в инфекционное отделение. В лагерь приезжала скорая помощь.

Ближе к двум часам ночи я проснулась от сильной боли в животе. Потом началась рвота. У кого-то болела голова, у кого-то сильно крутило живот, — рассказала в программе «Кстати» (16+) одна из участниц сборов.

По словам родителей, у медпункта находилось много детей.

Пол-лагеря стояло. Приезжала скорая, некоторых увозили, — сообщила мать одного из подростков.

Часть связывает ухудшение самочувствия с ужином. При этом участники сборов утверждают, что видели нарушения санитарных условий в столовой. С их слов, продукты хранились без охлаждения, а в помещениях были насекомые и грызуны.

Родители также заявляют о неудовлетворительном состоянии жилых корпусов: дети жаловались на насекомых в комнатах и ветхую мебель. При этом, уверяют родители, аудитории для занятий находились в хорошем состоянии.

Сообщалось, что причиной досрочного завершения смены стала авария на теплотрассе и прекращение горячего водоснабжения, из-за чего продолжение сборов оказалось невозможным «ввиду санитарных норм». По официальной информации, за медицинской помощью обратились лишь несколько детей с легким недомоганием. Представители лагеря также допустили, что ухудшение самочувствия могло быть связано с жаркой погодой, и заявили, что питание было качественным.

На базе лагеря оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Представитель учреждения сообщил, что руководство находится в отпуске или на выезде. В управлении Роспотребнадзора сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Министр образования региона Михаил Пучков сказал, что ситуация находится на особом контроле, проводится проверка. Анализы сотрудников пищеблока отрицательные. Также проверяются продукты, условия проживания и соблюдение санитарных требований.

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