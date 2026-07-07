Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 июля 2026 10:42
Пожарные спасли 6 человек при ночном пожаре в выксунской пятиэтажке
07 июля 2026 10:16
Пропавшую неделю назад школьницу нашли в Нижнем Новгороде: подробности
07 июля 2026 10:06
Серию краж из призового автомата раскрыли в Арзамасе
07 июля 2026 09:50
«Высоко и страшно»: застрявшие на нижегородской канатке туристы дали интервью
07 июля 2026 07:09
Облсуд подтвердил приговор жителю Выксы по делу об экстремизме
06 июля 2026 20:14
Жесткое ДТП с тремя авто произошло на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
06 июля 2026 19:19
Житель Арзамаса лишился более 120 тысяч рублей при покупке бытовки онлайн
06 июля 2026 19:00
Суд обязал компанию ликвидировать нарушения в Дзержинской промзоне
06 июля 2026 18:06
37 населенных пунктов остались без электричества из-за урагана на Бору
06 июля 2026 15:45
Находившихся в федеральном розыске наркосбытчиков задержали в Нижнем Новгороде
Происшествия

Пожарные спасли 6 человек при ночном пожаре в выксунской пятиэтажке

07 июля 2026 10:42 Происшествия
Пожарные спасли 6 человек при ночном пожаре в выксунской пятиэтажке

Фото: МЧС по Нижегородской области

Ночью в рабочем поселке Досчатое городского округа Выкса произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений вывели из МКД шесть человек, в том числе двоих детей. Для спасения использовались специальные маски. Еще 15 жильцов были эвакуированы из подъезда.

Огонь удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия повреждены балконы трех квартир. К счастью, обошлось без пострадавших. В МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило с опозданием, что повлияло на тяжесть последствий.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что пожар в селе Починки унес жизни двух человек.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
05 июля 2026 10:34
Три крупных пожара ликвидировали спасатели в Навашине и Новом Доскине
01 июля 2026 09:24
Девять человек эвакуировались из горящего дома в Володарском районе
29 июня 2026 19:30
Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде: из дома спасли 10 человек
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных