Пожарные спасли 6 человек при ночном пожаре в выксунской пятиэтажке Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Ночью в рабочем поселке Досчатое городского округа Выкса произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений вывели из МКД шесть человек, в том числе двоих детей. Для спасения использовались специальные маски. Еще 15 жильцов были эвакуированы из подъезда.

Огонь удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия повреждены балконы трех квартир. К счастью, обошлось без пострадавших. В МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило с опозданием, что повлияло на тяжесть последствий.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что пожар в селе Починки унес жизни двух человек.