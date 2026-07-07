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Погоня за иномаркой в Кстове привела к уголовному делу и шести протоколам

07 июля 2026 11:49 Происшествия
Погоня за иномаркой в Кстове привела к уголовному делу и шести протоколам

Попытка скрыться от полицейских в Кстове закончилась задержанием, уголовным делом для пассажира и сразу шестью административными протоколами для водителя «Опеля». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков вместе с инспекторами ГАИ попытались остановить иномарку, однако водитель проигнорировал их требование и нажал на газ. Началась погоня.

Остановить автомобиль удалось на улице Зелёной. Экипаж ДПС перекрыл нарушителю дорогу служебной машиной. В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения, но обошлось без пострадавших.

После задержания у 33-летнего пассажира во время досмотра нашли сверток с почти двумя граммами мефедрона. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.

32-летний водитель был трезв, однако это не избавило его от ответственности. Полицейские составили в отношении него шесть административных протоколов — за невыполнение требования об остановке, отсутствие документов, нарушение правил маневрирования и расположения автомобиля на дороге, а также за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил перевозки людей.

Ранее сообщалось, что скрывавшихся с 2018 года наркосбытчиков задержали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
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