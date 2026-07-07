Серию краж из призового автомата раскрыли в Арзамасе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции установили причастность двух местных жителей к еще одному эпизоду кражи в рамках расследования уголовного дела о хищении товаров из магазина на проспекте Ленина в Арзамасе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В середине июня злоумышленники, действуя по предварительному сговору, похитили вещи из призового автомата, расположенного на входе в торговый зал одного из магазинов. Сумма причиненного ущерба составила 12 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастны двое ранее не судимых жителей Арзамаса в возрасте 30 и 31 года. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что фигурантка уголовного дела о краже с карты коллеги родила в Нижнем Новгороде.