Два человека пострадали после съезда в кювет в Нижегородской области

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Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло утром 7 июля в Воротынском округе, сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.
Авария случилась на пятом километре автодороги Воротынец — Фокино.
По предварительным данным, 19-летняя девушка на Renault Logan ехала со стороны села Осинки в направлении села Фокино. Водитель не справилась с управлением.
После этого автомобиль съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся.
В результате аварии травмы получили водитель и 41-летняя пассажирка. Обеих пострадавших доставили в Лысковскую ЦРБ.
Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на проспекте Гагарина вечером 6 июля.
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