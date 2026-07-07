Два человека пострадали после съезда в кювет в Нижегородской области Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло утром 7 июля в Воротынском округе, сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Авария случилась на пятом километре автодороги Воротынец — Фокино.

По предварительным данным, 19-летняя девушка на Renault Logan ехала со стороны села Осинки в направлении села Фокино. Водитель не справилась с управлением.

После этого автомобиль съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся.

В результате аварии травмы получили водитель и 41-летняя пассажирка. Обеих пострадавших доставили в Лысковскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на проспекте Гагарина вечером 6 июля.