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Происшествия

Два человека пострадали после съезда в кювет в Нижегородской области

07 июля 2026 13:30 Происшествия
Два человека пострадали после съезда в кювет в Нижегородской области

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло утром 7 июля в Воротынском округе, сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Авария случилась на пятом километре автодороги Воротынец — Фокино.

По предварительным данным, 19-летняя девушка на Renault Logan ехала со стороны села Осинки в направлении села Фокино. Водитель не справилась с управлением.

После этого автомобиль съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся.

В результате аварии травмы получили водитель и 41-летняя пассажирка. Обеих пострадавших доставили в Лысковскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на проспекте Гагарина вечером 6 июля.

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Теги:
ГИБДД ДТП Травма
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