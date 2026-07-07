Водителя и кондуктора наказали за высадку ребенка из нижегородского автобуса

Фото:
Прокуратура Приокского района Нижнего Новгорода добилась привлечения к ответственности водителя автобуса, который неправомерно высадил несовершеннолетнего пассажира.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проверка была организована после появления в интернете в марте этого года информации о высадке ребенка из автобуса.
Установлено, что 11-летнего мальчика высадили из автобуса № 216, следовавшего по маршруту Щербинки — Кстово. Причиной стал неработающий терминал для оплаты, из-за которого ребенок не смог оплатить проезд. По требованию водителя несовершеннолетний покинул автобус, что, как подчеркнули в надзорном ведомстве, является недопустимым в силу закона.
По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю организации-перевозчика. Документ был удовлетворен, а водитель и кондуктор автобуса привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлению прокурора водитель привлечен к административной ответственности по части 2.1 статьи 11.33 КоАП РФ. Ему назначен штраф.
Ранее водителя автобуса в Балахне оштрафовали за незаконную высадку несовершеннолетней пассажирки.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+