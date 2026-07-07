В Сарове осудили начальницу участка энергосбытовой компании за подкуп Происшествия

Суд вынес приговор начальнику участка энергосбытовой компании по уголовному делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия и суда, в ноябре 2025 года начальник участка вместе с инженером группы по работе с потребителями незаконно получили от жительницы Дивеевского округа деньги. За вознаграждение они способствовали незаконному бездействию — сохранили действующие условия договора энергоснабжения, несмотря на сведения о ведении коммерческой деятельности и необходимости заключения договора на иных условиях.

Женщина признана виновной по пп. «а», «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц за незаконные действия»).

Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, ей запрещено заниматься определенными видами деятельности в течение полутора лет.

В СУ СКР по Нижегородской области уточнили, что доказательства, собранные следователем следственного отдела по ЗАТО Саров, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Ранее сообщалось, что инженера «ТНС энерго НН» оштрафовали на миллион рублей за коммерческий подкуп.