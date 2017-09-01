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Происшествия

Гараж и два автомобиля сгорели в Богородске Нижегородской области предположительно из-за поджога 1 августа

01 сентября 2017 11:18  [326] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Гараж и два автомобиля сгорели в Богородске Нижегородской области предположительно из-за поджога 1 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в гараже на ул. Комсомольская поступило в ЦУКС МЧС в 04:58. В результате пожара сгорел гараж и два находившихся внутри автомобиля, оба марки Shevrolet Lanos. Общая площадь пожара составила 100 кв.метров. Предположительно, причиной пожара стал поджог.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе в результате пожаров пострадали ещё два автомобиля. В 04:36 поступило сообщение о возгорании автомобиля "Ока", припаркованного около одного из домов на ул. Заводская в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара транспортное средство обгорело на площади 1,5 кв.метра. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки автомобиля.

Предположительно по этой же причине вспыхнул автомобиль Volkswagen Passat около одного из домов на ул. Лепсе в Навашино. Сообщение о возгорании поступило в 04:55. В результате пожара автомобиль обгорел на площади 3 кв.метра.

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