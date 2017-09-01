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Политика

"Любой нормальный западный чиновник сам бы подал в отставку после обвинительного приговора суда", - Сергей Кочеров

05 сентября 2017 16:15  [224] Политика
Сергей Кочеров

Сергей Кочеров

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Любой нормальный западный чиновник сам бы подал в отставку после обвинительного приговора суда", - заявил НИА "Нижний Новгород" доктор философских наук, политолог Сергей Кочеров, комментируя решение суда в отношении главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова и экс-главы Ленинского района Надежды Рожковой, оглашённое 5 сентября 2017 года.

Суд посчитал обоих подсудимых виновными и назначил им штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности.

Сергей Кочеров отметил, что обвинительный приговор, "пусть даже не связанный с отсидкой", говорит о провинности чиновников. "Вопрос в том, дорожит ли Белов своей репутацией. После обвинительного приговора любой нормальный западный (да и не только западный) чиновник подал бы в отставку сам. Но у нас это не принято. Если нет приказа сверху – никто не уходит", - отметил Кочеров.

НИА "Нижний Новгород" также попросило политолога прокомментировать заявление Сергея Белова о том, что судебный процесс является "способом политическом расправы" над ним, и предположить, кто может стоять за политическим заказом, если он действительно имеет место.

"Политический заказ – это некий трафарет. Какой это может быть политический заказ? Белов – не политик, а администратор. Если заказ и есть, то скорее на то, чтобы поменять Сергея Белова на более компетентного главу администрации", - считает Сергей Кочеров.

Напомним, что сам нижегородский сити-менеджер затруднился оценить возможность своей отставки после решения суда по делу об обрушении дома.

Напомним также, что Сергей Белов и Надежда Рожкова планируют обжаловать решение суда по делу об обрушении дома в Нижнем Новгороде.

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