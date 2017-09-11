"Прокуратура контролирует проведение работ подрядчиком по ремонту ул. Самаркандской", - Сергей Миронов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Прокуратура контролирует проведение работ подрядчиком по ремонту ул. Самаркандской (ООО "СК "Управление строительства-620" – прим. НИА "Нижний Новгород")", - заявил журналистам заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов после оперативного совещания 11 сентября 2017 года.



"Генеральная подрядная организация, к сожалению, по некоторым направлениям срывает сроки. И это не связано с финансированием, а связано только с организацией работ. Поэтому и со стороны муниципалитета, и со стороны прокуратуры как города, так и Нижегородской области ведется жесткий контроль за проведением работ этой организацией", - отметил Сергей Миронов.



Он сообщил, что на ул. Самаркандской по-прежнему не завершен первый этап работ. "В течение недели они должны его завершить и начать второй этап – в сторону ул. Бетанкура. Мы будем настаивать на том, чтобы улица не перекрывалась полностью. Схема движения уже продумана", - заключил замглавы администрации.



Напомним, 4 сентября администрация Нижнего Новгорода сообщила об отставании в ремонте части ул. Самаркандской со стороны подрядчика. "Они врут постоянно, они неуправляемые. Обещали нам завершить работы сначала 1 июля, потом 15 июля… Контракт у них до мая 2018 года", - сказал тогда директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев.



Ранее сообщалось, что планируемый срок окончания первого этапа реконструкции (от Совнаркомовской до Должанской) – август 2017 года. Тогда же планировалось приступить ко II этапу ремонта улицы - от ул. Должанской до ул. Бетанкура.



Напомним, что ремонт на объекте начался с 12 мая 2017 года. Общая стоимость реконструкции объекта по муниципальному контракту составляет 189 млн рублей. Работы выполняет ООО "СК "Управление строительства-620" (Москва).