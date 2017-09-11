Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
11 сентября 2017 13:08  [98] "Прокуратура контролирует проведение работ подрядчиком по ремонту ул. Самаркандской", - Сергей Миронов
08 сентября 2017 13:54  [180] Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" выросли на треть в августе 2017 года
08 сентября 2017 13:28  [348] Нижегородское правительство направит 695 млн рублей на программу формирования комфортной городской среды в 2018/22 годах
08 сентября 2017 11:18  [559] Почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума
07 сентября 2017 19:16  [316] Нижегородская администрация планирует установку 350 "умных" остановок к маю 2018 года
07 сентября 2017 19:11  [216] Заседание совета предпринимателей состоялось 7 сентября в Дзержинске
07 сентября 2017 18:54  [354] Нижегородская администрация планирует осенью 2017 года объявить конкурс на заключение концессии по капремонту вагонов метро
07 сентября 2017 18:39  [406] Группа "Акрон" вложит порядка 1 млрд рублей в строительство зернового комплекса в г. Лукоянове Нижегородской области
07 сентября 2017 16:57  [204] Муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился на 1,6% за август 2017 года
07 сентября 2017 16:10  [202] Нижегородская область получит от минпромторга РФ 25 автомобилей скорой помощи в 2017 году
Экономика

"Прокуратура контролирует проведение работ подрядчиком по ремонту ул. Самаркандской", - Сергей Миронов

11 сентября 2017 13:08  [98] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Прокуратура контролирует проведение работ подрядчиком по ремонту ул. Самаркандской (ООО "СК "Управление строительства-620" – прим. НИА "Нижний Новгород")", - заявил журналистам заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов после оперативного совещания 11 сентября 2017 года.

"Генеральная подрядная организация, к сожалению, по некоторым направлениям срывает сроки. И это не связано с финансированием, а связано только с организацией работ. Поэтому и со стороны муниципалитета, и со стороны прокуратуры как города, так и Нижегородской области ведется жесткий контроль за проведением работ этой организацией", - отметил Сергей Миронов.

Он сообщил, что на ул. Самаркандской по-прежнему не завершен первый этап работ. "В течение недели они должны его завершить и начать второй этап – в сторону ул. Бетанкура. Мы будем настаивать на том, чтобы улица не перекрывалась полностью. Схема движения уже продумана", - заключил замглавы администрации.

Напомним, 4 сентября администрация Нижнего Новгорода сообщила об отставании в ремонте части ул. Самаркандской со стороны подрядчика. "Они врут постоянно, они неуправляемые. Обещали нам завершить работы сначала 1 июля, потом 15 июля… Контракт у них до мая 2018 года", - сказал тогда директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев.

Ранее сообщалось, что планируемый срок окончания первого этапа реконструкции (от Совнаркомовской до Должанской) – август 2017 года. Тогда же планировалось приступить ко II этапу ремонта улицы - от ул. Должанской до ул. Бетанкура.

Напомним, что ремонт на объекте начался с 12 мая 2017 года. Общая стоимость реконструкции объекта по муниципальному контракту составляет 189 млн рублей. Работы выполняет ООО "СК "Управление строительства-620" (Москва).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph