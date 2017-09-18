Премьера пьесы к юбилею Горького по сценарию Нины Прибутковской состоится в нижегородском ТЮЗе в 2018 году Культура и отдых

Театр юного зрителя Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня Премьера пьесы к юбилею Максима Горького по сценарию драматурга Нины Прибутковской состоится в Нижегородском ТЮЗе 15 марта 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры региона 19 сентября.



Согласно информации, создание постановки приурочено к грядущему 150-летнему юбилею нижегородского писателя, который будет отмечаться в следующем году. Режиссером-постановщиком выступит нижегородский актер и режиссер Владимир Червяков.



Как отметила Прибутковская, на данный момент текст пьесы полностью завершен и состоялась первая читка. "Эту пьесу я назвала "Странный парень" (16+), она посвящена событиям жизни Максима Горького и, по сути, является фантасмагорией и сказкой на заданную тему", - прокомментировала будущий спектакль драматург.



Напомним, что в июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького.

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