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Культура и отдых

Премьера пьесы к юбилею Горького по сценарию Нины Прибутковской состоится в нижегородском ТЮЗе в 2018 году

19 сентября 2017 14:04  [47] Культура и отдых
Театр юного зрителя

Театр юного зрителя

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Премьера пьесы к юбилею Максима Горького по сценарию драматурга Нины Прибутковской состоится в Нижегородском ТЮЗе 15 марта 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры региона 19 сентября.

Согласно информации, создание постановки приурочено к грядущему 150-летнему юбилею нижегородского писателя, который будет отмечаться в следующем году. Режиссером-постановщиком выступит нижегородский актер и режиссер Владимир Червяков.

Как отметила Прибутковская, на данный момент текст пьесы полностью завершен и состоялась первая читка. "Эту пьесу я назвала "Странный парень" (16+), она посвящена событиям жизни Максима Горького и, по сути, является фантасмагорией и сказкой на заданную тему", - прокомментировала будущий спектакль драматург.

Напомним, что в июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького.

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