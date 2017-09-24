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Общество

Синоптики прогнозируют температуру до +13° и отсутствие осадков в Нижегородской области 26-27 сентября

25 сентября 2017 10:43  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют температуру до +13° и отсутствие осадков в Нижегородской области 26-27 сентября 2017 года. Об этом сообщает начальник отдела метпрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Согласно информации, сегодня, 25 сентября, местами пройдет слабый дождь. Температура воздуха днем при северо-восточном ветре+11,+15°.

26-28 сентября прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. В связи с прохождением арктического антициклона ожидается холодная погода: температура днем 26-27 сентября около +9,+13°, 28 сентября +6,+10°.

Ночью температура опустится до 0,+5°, местами заморозки до 0,-2°, на поверхности почвы - до -4°Ночью и утром местами туман.

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