Нижегородских коммунальщиков заставили установить защиту для рыбы на водозаборе

В Нижегородской области коммунальное предприятие обязали оборудовать водозабор на реке Малая Какша в Шахунском округе специальным рыбозащитным устройством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.
Установить оборудование ресурсоснабжающая организация должна была по решению суда, чтобы предотвратить попадание водных биологических ресурсов в напорную сеть водоснабжения. Однако добровольно в установленный срок компания требования не выполнила. Тогда пристав взыскал с организации исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.
Также представители службы дважды предупреждали руководство об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Кроме того, были составлены три протокола за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера на общую сумму 170 тысяч рублей.
Принятые меры повлияли на ситуацию: после согласования с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству предприятие установило рыбозащитное устройство.
