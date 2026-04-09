Нижегородских коммунальщиков заставили установить защиту для рыбы на водозаборе Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области коммунальное предприятие обязали оборудовать водозабор на реке Малая Какша в Шахунском округе специальным рыбозащитным устройством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Установить оборудование ресурсоснабжающая организация должна была по решению суда, чтобы предотвратить попадание водных биологических ресурсов в напорную сеть водоснабжения. Однако добровольно в установленный срок компания требования не выполнила. Тогда пристав взыскал с организации исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.

Также представители службы дважды предупреждали руководство об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Кроме того, были составлены три протокола за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера на общую сумму 170 тысяч рублей.

Принятые меры повлияли на ситуацию: после согласования с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству предприятие установило рыбозащитное устройство.

