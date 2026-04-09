  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
09 апреля 2026 12:51 Общество
Нижегородских коммунальщиков заставили установить защиту для рыбы на водозаборе

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области коммунальное предприятие обязали оборудовать водозабор на реке Малая Какша в Шахунском округе специальным рыбозащитным устройством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Установить оборудование ресурсоснабжающая организация должна была по решению суда, чтобы предотвратить попадание водных биологических ресурсов в напорную сеть водоснабжения. Однако добровольно в установленный срок компания требования не выполнила. Тогда пристав взыскал с организации исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. 

Также представители службы дважды предупреждали руководство об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Кроме того, были составлены три протокола за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера на общую сумму 170 тысяч рублей.

Принятые меры повлияли на ситуацию: после согласования с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству предприятие установило рыбозащитное устройство.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подготовлено универсальное, или "коробочное", инвестиционное предложение по созданию рыбоводного хозяйства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоёмы ФССП
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных