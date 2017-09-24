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Двое врачей в Павловском районе Нижегородской области получили условные сроки за смерть пациента. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 25 сентября 2017 года.
В ходе судебного следствия было установлено, житель г. Горбатова скончался 3 июня 2010 года из-за диссеминированного туберкулеза легких в фазе инфильтрации и распада, осложнившийся развитием сердечно-легочной недостаточности.
Согласно информации, при полной и своевременной диагностике заболевания, надлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей у главврача городской больницы и врача-рентгенолога была возможность своевременно диагностировать заболевание легких у пациента и обеспечить его адекватное лечение и спасение жизни.
Врачи были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).
Каждый из медиков был приговорен к 2,5 годам условно, однако оба освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.
Напомним, что в конце августа 2017 года полиция возбудила уголовное дело по факту смерти получившей травму в больнице пожилой нижегородки Клавдии Кузьминой.
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