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Происшествия

Двое врачей в Павловском районе Нижегородской области получили условные сроки за смерть пациента

25 сентября 2017 11:55  [2] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое врачей в Павловском районе Нижегородской области получили условные сроки за смерть пациента. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 25 сентября 2017 года.

В ходе судебного следствия было установлено, житель г. Горбатова скончался 3 июня 2010 года из-за диссеминированного туберкулеза легких в фазе инфильтрации и распада, осложнившийся развитием сердечно-легочной недостаточности.

Согласно информации, при полной и своевременной диагностике заболевания, надлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей у главврача городской больницы и врача-рентгенолога была возможность своевременно диагностировать заболевание легких у пациента и обеспечить его адекватное лечение и спасение жизни.

Врачи были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

Каждый из медиков был приговорен к 2,5 годам условно, однако оба освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Напомним, что в конце августа 2017 года полиция возбудила уголовное дело по факту смерти получившей травму в больнице пожилой нижегородки Клавдии Кузьминой.

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