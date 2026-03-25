Сестра найденного мертвым на Гоа нижегородца: "У него были проблемы с сердцем"

49-летний тревел-блогер из Нижнего Новгорода, найденный мёртвым в "русской деревне" на Гоа, за несколько дней до трагедии жаловался на плохое самочувствие, сообщила его сестра Ида в разговоре с 360.ru.
По словам женщины, пока нет официального медицинского заключения, и точная причина смерти остаётся неизвестной.
"Я знаю от его матери, что ему стало плохо с сердцем за несколько дней до случившегося. Но он думал, что всё пройдёт само", - уточнила собеседница аздания.
Ида добавила, что последние 15 лет мужчина постоянно путешествовал. Он часто приезжал в Россию, а затем отправлялся в новые поездки. В Гоа он проводил как минимум несколько месяцев ежегодно.
Теперь семье предстоит решить вопрос о транспортировке тела блогера на родину.
Напомним, мужчина снимал жильё на курорте Морджим. 22 марта владелец комнаты пришел проверить арендатора, который долгое время ему не отвечал, и вызвал полицию. Прибывший наряд вскрыл дверь и обнаружил тело россиянина. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины смерти. Известно, что с 2012 года состоял на учёте у нарколога.
