Футбольные ворота придавили ребенка в Нижегородской области

Ворота для мини-футбола упали на ребенка в Нижегородской области. Расследуется уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

Согласно информации, инцидент произошел на спортплощадке в селе Глухово Дивеевского района. Из заключения судмедэкспертизы следует, что здоровью мальчика причинен вред средней тяжести.

Следствие считает виновным начальника территориального отдела администрации муниципального округа, который при приемке работ по установке ворот не убедился в их закреплении и безопасности для посетителей площадки. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Напомним, что летом 2024 года футбольные ворота в нижегородском яхт-клубе "Лето" насмерть придавили 11-летнего мальчика. В декабре 2025-го директор яхт-клуба получил 3 года лишения свободы условно и штраф в 300 тысяч рублей.