Отрезавший голову снохе нижегородец сядет на 15 лет Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Шатковском районе местного жителя признали виновным в убийстве с особой жестокостью, а также в надругательстве над телом умершей. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла в ночь на 7 января 2025 года в квартире дома на улице Железнодорожной в рабочем поселке Шатки. Во время конфликта с родственницей, которая приходилась ему снохой, мужчина нанес ей многочисленные ножевые ранения.

От полученных травм женщина скончалась на месте. После совершенного преступления мужчина отчленил ей голову.

Доказательства, собранные следователями Шатковского межрайонного отдела СК по Нижегородской области, суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью, а также в надругательстве над телом умершей.

На время расследования он находился под стражей.

Суд назначил ему 15 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После освобождения его свобода будет ограничена еще на 1 год и 6 месяцев.

