Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Последние новости рубрики Происшествия
25 марта 2026 11:01
Два нижегородца умерли в больнице после жутких ДТП в марте
25 марта 2026 10:18
Отрезавший голову снохе нижегородец сядет на 15 лет
24 марта 2026 15:50
Туриста из Нижнего Новгорода нашли мертвым на Гоа
24 марта 2026 15:20
Балкон загорелся в девятиэтажке в Нижнем Новгороде — видео
24 марта 2026 13:40
Двух нижегородских сапбордистов на Оке приняли за тонущих рыбаков
23 марта 2026 18:45
Футбольные ворота придавили ребенка в Нижегородской области
23 марта 2026 17:20
Фура с прицепом рухнула с виадука на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде
23 марта 2026 17:03
Появились подробности гибели 22-летней нижегородки в Грузии
23 марта 2026 14:36
СК начал проверку после схода снега с крыши дома в Семенове
23 марта 2026 13:58
Нижегородского рецидивиста арестовали после смертельного ДТП под наркотиками
Происшествия

Отрезавший голову снохе нижегородец сядет на 15 лет

25 марта 2026 10:18 Происшествия
Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Шатковском районе местного жителя признали виновным в убийстве с особой жестокостью, а также в надругательстве над телом умершей.  Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла в ночь на 7 января 2025 года в квартире дома на улице Железнодорожной в рабочем поселке Шатки. Во время конфликта с родственницей, которая приходилась ему снохой, мужчина нанес ей многочисленные ножевые ранения.

От полученных травм женщина скончалась на месте. После совершенного преступления мужчина отчленил ей голову.

Доказательства, собранные следователями Шатковского межрайонного отдела СК по Нижегородской области, суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью, а также в надругательстве над телом умершей.

На время расследования он находился под стражей.

Суд назначил ему 15 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После освобождения его свобода будет ограничена еще на 1 год и 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске мужчина получил восемь лет за попытку сжечь сожительницу.

Новости по теме
20 марта 2026 19:37
Напавшему на медсестру нижегородцу ужесточили приговор
11 марта 2026 10:27
Работник кухни в нижегородском кафе угрожал ножом бармену
17 февраля 2026 19:13
Житель Бора зверски убил соседей из-за земельного спора
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
