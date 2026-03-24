Балкон загорелся в девятиэтажке в Нижнем Новгороде — видео

Происшествия

24 марта 2026 15:20 Происшествия
Фото: МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошел пожар в жилом доме на улице Тимирязева. Возгорание началось на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажки.  

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, из-за огня в подъезде возникло сильное задымление. Спасатели эвакуировали из здания семь человек. Еще восемь жильцов были спасены с использованием специальных масок.  

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. С огнем справились 25 специалистов чрезвычайного ведомства.  

В результате происшествия выгорело имущество на балконах пятого и шестого этажей. По предварительным данным, пострадавших нет.  

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. Им предстоит установить причину возгорания.

Ранее сообщалось, что три фуры сгорели на стоянке грузового транспорта в Дзержинске.

