Балкон загорелся в девятиэтажке в Нижнем Новгороде — видео Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошел пожар в жилом доме на улице Тимирязева. Возгорание началось на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажки.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, из-за огня в подъезде возникло сильное задымление. Спасатели эвакуировали из здания семь человек. Еще восемь жильцов были спасены с использованием специальных масок.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. С огнем справились 25 специалистов чрезвычайного ведомства.

В результате происшествия выгорело имущество на балконах пятого и шестого этажей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. Им предстоит установить причину возгорания.

