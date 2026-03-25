Браконьеры попались на незаконной ловле стерляди в Нижегородской области Происшествия

Рыбаки попались на браконьерстве – они выловили из Оки стерлядь, занесенную в Красную книгу Нижегородской области. Подробности рассказали в пресс-службе транспортной полиции по ПФО.

В ходе рейда около села Дуденево Павловского округа сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте застукали за нарушением закона трех местных жителей. Они ловили рыбу при помощи снасти для багрения. Каждый поймал по три стерляди, причинив тем самым ущерб природоресурсному потенциалу региона на сумму более 40 тысяч рублей.

Запрещенные орудия лова рыбы, как и сам улов, были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)".

В полиции уточнили, что рыбакам может грозить лишение свободы сроком до двух лет. Если вина будет доказана, то каждому также придется выплатить ущерб за каждую выловленную стерлядь - по 4572 рубля за штуку.

Ранее нижегородцам напомнили о запрете на вылов рыбы в зимовальных ямах до 30 апреля.