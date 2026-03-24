Туриста из Нижнего Новгорода нашли мертвым на Гоа

В Индии умер 49-летний нижегородец Василий, отдыхавший на курорте Морджим. О случившемся сообщил Telegram-канал Shot.
Морджим пользуется популярностью у русскоговорящих туристов, потому его нередко называют "русской деревней". Мужчина снимал жилье в этом районе.
По данным источника, владелец комнаты пришел проверить арендатора, однако долгое время не мог добиться ответа. После этого он обратился в полицию.
Правоохранители вскрыли помещение и обнаружили внутри тело россиянина. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины смерти.
Известно, что перед поездкой в Индию мужчина жил в Нижнем Новгороде и с 2012 года состоял на учете у нарколога.
Он также вел тревел-блог. Последняя опубликованная им видеозапись была снята в одном из индийских храмов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+