Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
03 января 2026 17:29Двое нижегородцев стали миллионерами в первый день 2026 года
03 января 2026 13:25Прожиточный минимум вырос в Нижегородской области в начале 2026 года
03 января 2026 12:15Более 220 ярмарок "Покупайте нижегородское" в 49 муниципалитетах региона прошло в 2025 году
02 января 2026 15:38Нижегородский минград утвердил облик первого дома нового ЖК у Карповской церкви
02 января 2026 13:3258,5 млн рублей направят на ремонт сквера космонавта Комарова в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 15:49Нижегородская область стала лидером в России по привлечению средств ФРП
30 декабря 2025 18:45Завод "РУМО" выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате
30 декабря 2025 15:00Ремонтом Р-158 в Дальнеконстантиновском округе займется компания из Татарстана
30 декабря 2025 14:28Большая Покровская вошла в число самых дорогих торговых улиц России
30 декабря 2025 12:14Нижегородские власти за год одобрили участки под инвестпроекты на 80 млрд рублей
Экономика

Двое нижегородцев стали миллионерами в первый день 2026 года

03 января 2026 17:29 Экономика
Двое нижегородцев стали миллионерами в первый день 2026 года

В первый день нового года двое жителей Нижегородской области стали миллионерами благодаря участию в новогоднем розыгрыше "Русского лото". Об этом сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей, организуемых Минфином и Минспорта России.

Общая сумма выигрышей по области составила 66 732 409 рублей. Два участника выиграли по одному миллиону рублей каждый, однако за своими призами они пока не обратились. Всего в регионе было приобретено 312 679 билетов, которые оказались выигрышными.

Новогодний тираж "Русского лото" в 2026 году побил рекорд по суммарному объему призового фонда среди всех государственных лотерей в России. По его итогам выигрышными стали 14 748 754 билета, а общая сумма розыгрыша достигла 4 247 063 723 рублей.

Крупнейший приз — один миллиард рублей — был поделен между тремя участниками из Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей. Кроме того, житель Липецкой области стал обладателем выигрыша в 100 млн рублей. Еще 98 человек по всей стране выиграли по одному 1 млн рублей, присоединившись к числу лотерейных миллионеров.

Напомним, за 2025 года жители Нижегородской области в общей сложности выиграли более 76 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Лотереи
Поделиться:
Новости по теме
22 июля 2025 12:15Житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти 7 млн рублей
04 июля 2025 14:29Нижегородка в декрете выиграла более 750 000 рублей в онлайн-лотерее
13 июня 2025 15:08Нейросеть из Китая помогла нижегородке выиграть в лотерею
22 апреля 2025 14:30Гороскоп и ИИ помогли нижегородке выиграть в лотерею 36 000 000 рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных