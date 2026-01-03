Двое нижегородцев стали миллионерами в первый день 2026 года

В первый день нового года двое жителей Нижегородской области стали миллионерами благодаря участию в новогоднем розыгрыше "Русского лото". Об этом сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей, организуемых Минфином и Минспорта России.
Общая сумма выигрышей по области составила 66 732 409 рублей. Два участника выиграли по одному миллиону рублей каждый, однако за своими призами они пока не обратились. Всего в регионе было приобретено 312 679 билетов, которые оказались выигрышными.
Новогодний тираж "Русского лото" в 2026 году побил рекорд по суммарному объему призового фонда среди всех государственных лотерей в России. По его итогам выигрышными стали 14 748 754 билета, а общая сумма розыгрыша достигла 4 247 063 723 рублей.
Крупнейший приз — один миллиард рублей — был поделен между тремя участниками из Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей. Кроме того, житель Липецкой области стал обладателем выигрыша в 100 млн рублей. Еще 98 человек по всей стране выиграли по одному 1 млн рублей, присоединившись к числу лотерейных миллионеров.
Напомним, за 2025 года жители Нижегородской области в общей сложности выиграли более 76 млн рублей.
