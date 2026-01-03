Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Экономика

Прожиточный минимум вырос в Нижегородской области в начале 2026 года

03 января 2026 13:25 Экономика
Прожиточный минимум вырос в Нижегородской области в начале 2026 года

С 2026 года в Нижегородской области изменились размеры прожиточного минимума, сообщает "Комсомольская правда - Нижний Новгород". 

Согласно постановлению, размещенному на официальном правовом портале, средняя величина прожиточного минимума на душу населения теперь составляет 17 803 рубля. Это на 1 134 рубля больше по сравнению с предыдущим показателем, установленным на уровне 16 669 рублей.

Размер прожиточного минимума дифференцирован по основным социальным группам. Для работающего населения он установлен в размере 19 405 рублей. Для детей — 17 269 рублей. Пенсионерам, согласно новому порядку, положено 15 311 рублей.

Все значения закреплены на 2026 год и будут использоваться при расчёте различных социальных выплат и пособий в регионе.

Напомним, что с начала года МРОТ в России вырос более чем на 20%. Теперь он составляет 27 093 рубля.

