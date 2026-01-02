Нижегородский минград утвердил облик первого дома нового ЖК у Карповской церкви Экономика

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде согласовали внешний вид первого многоквартирного дома в составе нового жилого комплекса, который появится в Ленинском районе, рядом с Карповской церковью.

Согласно приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 декабря, утвержден архитектурно-градостроительный облик здания, расположенного на улице Шекспира. За реализацию проекта отвечает ООО "Специализированный застройщик "СТЭКОМ".

Дом №1 по чертежу планировки будет представлять собой 23-этажное здание с встроенными помещениями общественного назначения. Общая площадь постройки составит 16 504,2 кв. м, площадь застройки — 755 кв. м, а участок под строительство занимает 8 913 кв. м.

Первый дом станет частью масштабного жилого комплекса, который будет возводиться в восемь этапов. На начальной стадии, помимо жилого корпуса, построят трансформаторную подстанцию и локальные очистные сооружения.

Проектом предусмотрено строительство шести многоэтажных домов, каждый из которых будет включать 11,5 тысячи кв. м жилой площади. Также в микрорайоне появятся детский сад на 130 мест, школа на 550 учеников, поликлиника на 150 посещений в сутки, две гостиницы по 100 номеров, два общественных здания с подземными парковками, спортивный клуб и складские помещения.

Территория будущего микрорайона охватывает участок, где ранее располагались дома по улицам Шекспира, 18, 16, 14, 12а, 2а, 1а, 1в, 12е и 121б. Эти здания подлежат сносу и расселению.

В рамках развития территории также планируется реконструкция улиц Шекспира, Героя Попова и Суздальской, благоустройство дворов и общественных пространств, а также создание пешеходных зон, детских и спортивных площадок.

Ранее сообщалось, что согласован внешний вид первого жилого дома, который будет построен в рамках КРТ на улице Янки Купалы.