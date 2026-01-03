Более 220 ярмарок "Покупайте нижегородское" в 49 муниципалитетах региона прошло в 2025 году

Фото:
Более 220 ярмарок «Покупайте нижегородское» состоялось в регионе в 2025 году. Нижегородские производители продуктов питания, непродовольственных товаров и изделий народных художественных промыслов представили свою продукцию в 49 муниципалитетах.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, ярмарки «Покупайте нижегородское» проходят в районах области с 2009 года.
«В прошедшем году в ярмарках приняли участие 3623 нижегородских предпринимателя и самозанятых. Они представили продукты питания, изделия из дерева, стекла, керамики, галантерейные товары из натуральной и искусственной кожи, бытовую химию и украшения. В этом году мы планируем продолжить эту работу с администрациями муниципалитетов», - рассказал Максим Черкасов.
Ярмарки в муниципалитетах чаще всего приурочены к дням районов, городов и сел, народным и государственным праздникам, различным фестивалям.
График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.
Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Актуальную информацию о запланированных ярмарках предприниматели могут отслеживать на сайте регионального минпрома.
По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
