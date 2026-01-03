Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Более 220 ярмарок "Покупайте нижегородское" в 49 муниципалитетах региона прошло в 2025 году

Фото: минпроторг Нижегородской области

Более 220 ярмарок «Покупайте нижегородское» состоялось в регионе в 2025 году. Нижегородские производители продуктов питания, непродовольственных товаров и изделий народных художественных промыслов представили свою продукцию в 49 муниципалитетах.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, ярмарки «Покупайте нижегородское» проходят в районах области с 2009 года.

«В прошедшем году в ярмарках приняли участие 3623 нижегородских предпринимателя и самозанятых. Они представили продукты питания, изделия из дерева, стекла, керамики, галантерейные товары из натуральной и искусственной кожи, бытовую химию и украшения. В этом году мы планируем продолжить эту работу с администрациями муниципалитетов», - рассказал Максим Черкасов.

Ярмарки в муниципалитетах чаще всего приурочены к дням районов, городов и сел, народным и государственным праздникам, различным фестивалям.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Актуальную информацию о запланированных ярмарках предприниматели могут отслеживать на сайте регионального минпрома.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

