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Общество

Гордума согласовала передачу нижегородскому облправительству девяти участков в районе стадиона к ЧМ

15 ноября 2017 14:58  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума согласовала передачу нижегородскому облправительству девяти участков в районе стадиона к ЧМ. Такое решение местный парламент принял на заседании Гордумы 15 ноября 2017 года.

Согласно решению Гордумы, в собственность Нижегородской области планируется передать участки по адресу: ул. Бетанкура, д.1Г, 1Б, 3Д, 3Г, 20Г, 26А, 26Б (6 940 кв м, 1479 кв м, 365 кв м, 944 кв м, 257 кв м, 345 кв м, 319 кв м соответственно), а также участки по ул.Совнаркомовская,д.1А (2017 кв м), ул.Волжская, д.25А (23 953 кв м).

Участки передаются для регистрации автодороги к ЧМ. После госрегистрации и дорога, и участки будут переданы обратно в муниципальную собственность.

Напомним, что реконструируемый сейчас участок от ул. Совнаркомовской до ул. Должанской планируется открыть для движения в 23:59 31 декабря 2017 года.

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