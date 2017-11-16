Движение по ул. Рукавишниковых и Архитектурной в Нижнем Новгороде будет закрыто до 12 и 20 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение по ул. Рукавишниковых и Архитектурной в Нижнем Новгороде будет закрыто до 12 и 20 декабря 2017 года соответственно. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 17 ноября.

Согласно информации, с 08:00 20 ноября до 17:00 12 декабря будет прекращено движение по улице Рукавишниковых в Советском районе. Изменения вводятся в связи с проведением строительно-монтажных работ между домами №11 и №18.

Также с 08:00 27 ноября до 17:00 20 декабря будет закрыт для движения транспорта участок на ул. Архитектурная - между домами 10а и 17а по улице Заводская (Ленинский район). Ограничения движения связаны с проведением работ ОАО "Теплоэнерго".

Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.