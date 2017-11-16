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Движение по ул. Рукавишниковых и Архитектурной в Нижнем Новгороде будет закрыто до 12 и 20 декабря 2017 года соответственно. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 17 ноября.
Согласно информации, с 08:00 20 ноября до 17:00 12 декабря будет прекращено движение по улице Рукавишниковых в Советском районе. Изменения вводятся в связи с проведением строительно-монтажных работ между домами №11 и №18.
Также с 08:00 27 ноября до 17:00 20 декабря будет закрыт для движения транспорта участок на ул. Архитектурная - между домами 10а и 17а по улице Заводская (Ленинский район). Ограничения движения связаны с проведением работ ОАО "Теплоэнерго".
Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.
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