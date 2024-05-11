Лучшего дворника в номинации "Летняя уборка" определят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде специальная комиссия проинспектировала придомовые территории, которые обслуживают финалисты конкурса "Лучший дворник-2024" в номинации "Летняя уборка".

Как сообщает департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода, по итогам интернет-голосования на платформе "Лобачевский" лучшими в своих районах признаны девять дворников. Все они вышли в городской этап.

Конкурс, который проходит при поддержке главы города Юрия Шалабаева, проводится в два этапа районном и городском и по двум номинациям "Лучший дворник по зимней уборке" и "Лучший дворник по летней уборке". В финале оценивается качество уборки придомовой территории, состояние контейнерных площадок, как проводится сбор мусора и т.д. Кроме того, учитывают мнения жильцов дома, который обслуживает дворник.

Победители будут названы в канун празднования "Дня дворника", который отмечается каждое третье воскресенье мая.

В финал конкурса вышли:

Ленинский район: Денис Самочкин;

Приокский район:Анна Дмитриева;

Канавинский район: Владимир Пушкин;

Советский район: Олег Корниенко;

Нижегородский район: Нурсултан Шаршеев ;

Автозаводский район: Александр Мажаев;

Московский район: Дмитрий Смирнов;

Сормовский район: Анна Клюева;

Новинский сельсовет: Леонид Соколов.

Ранее сообщалось, что победителем в летней уборке в прошлом году стала Нина Кашаева из Автозаводского района. Второе место занял Махмуджон Жалилов из Нижегородского района и Алексей Архипов из Ленинского района замкнул тройку лидеров.