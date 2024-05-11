Лучшего дворника в номинации "Летняя уборка" определят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде специальная комиссия проинспектировала придомовые территории, которые обслуживают финалисты конкурса "Лучший дворник-2024" в номинации "Летняя уборка".
Как сообщает департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода, по итогам интернет-голосования на платформе "Лобачевский" лучшими в своих районах признаны девять дворников. Все они вышли в городской этап.
Конкурс, который проходит при поддержке главы города Юрия Шалабаева, проводится в два этапа районном и городском и по двум номинациям "Лучший дворник по зимней уборке" и "Лучший дворник по летней уборке". В финале оценивается качество уборки придомовой территории, состояние контейнерных площадок, как проводится сбор мусора и т.д. Кроме того, учитывают мнения жильцов дома, который обслуживает дворник.
Победители будут названы в канун празднования "Дня дворника", который отмечается каждое третье воскресенье мая.
В финал конкурса вышли:
Ранее сообщалось, что победителем в летней уборке в прошлом году стала Нина Кашаева из Автозаводского района. Второе место занял Махмуджон Жалилов из Нижегородского района и Алексей Архипов из Ленинского района замкнул тройку лидеров.
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