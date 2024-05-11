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МЧС объявило заморозках до -2 в Нижегородской области

15 мая 2024 15:56  [127] Общество

Фото: Александр Воложанин

Заморозки с температурой от 0°С, до -2°С ожидаются в Нижегородской области ночью и утром 16 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Во избежание возникновения пожаров спасатели рекомендуют нижегородцам не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы и затопленные печи.

"Для защиты растений от заморозков необходимо их укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой", - пояснили МЧС.

Напомним, Нижегородская область оказалась во власти мощного атлантического циклона, из-за чего установилась ненастная погода. В ночные и утренние часы 8-12 мая в регион пришли заморозки -2...-7°, а в дневное время столбики термометров едва поднимались до +4°.

Майская погода вернётся в Нижегородскую область в конце текущей недели.

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Теги:
Заморозки Погода
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