МЧС объявило заморозках до -2 в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Заморозки с температурой от 0°С, до -2°С ожидаются в Нижегородской области ночью и утром 16 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Во избежание возникновения пожаров спасатели рекомендуют нижегородцам не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы и затопленные печи.

"Для защиты растений от заморозков необходимо их укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой", - пояснили МЧС.

Напомним, Нижегородская область оказалась во власти мощного атлантического циклона, из-за чего установилась ненастная погода. В ночные и утренние часы 8-12 мая в регион пришли заморозки -2...-7°, а в дневное время столбики термометров едва поднимались до +4°.