Нижегородская школьница победила во всероссийском конкурсе "Знаешь? Научи!" Общество

Ученица школы №186 Нижнего Новгорода стала Анастасия Носова победительницей третьего сезона Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео "Знаешь? Научи!". Награждение лауреатов прошло 15 мая в Москве на Международной выставке-форуме "Россия".

В рамках третьего сезона Всероссийского конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" школьники с 1 по 11 класс выступили в качестве юных учёных и блогеров. Всего в нём приняли участие более 8 тысяч школьников со всей страны.

Видеоролики участников конкурса были посвящены научным теориям, концепциям или явлениях в номинациях: "Естественные науки", "Место человека во Вселенной", "Общественные и гуманитарные науки", "Науки будущего" и "Информационные технологии". Задача автора - доступно и интересно объяснять научную теорию, концепцию или явление.

Победителей определяли в трёх возрастных категориях, а также в девяти специальных и тематических номинациях.

200 работ, набравшие максимальное количество баллов во всероссийском голосовании, проверяло экспертное жюри. Победителями стали 20 школьников, в том числе и Анастасия Носова. Её ролик "Волшебная соль" занял 2-е место в категории "Старшая школа".

Нижегородка уверена, что научный интерес может представлять любое химическое явление, и чем оно проще, тем увлекательнее разобраться в причинах его возникновения. По мнению Насти, будущее за совместным трудом учёных из разных отраслей: только так можно создать новые материалы, лекарства и продукты питания.

Напомним, во втором сезоне конкурса одним из победителей стал 12-летний Евгений Богдашов - учащийся школы №19 города Заволжье. В своём конкурсном сюжете нижегородский школьник раскрыл тему, почему залпы фейерверка разноцветные. Он рассказал, как получаются разные цвета фейерверка и продемонстрировал свои научные эксперименты на практике.

Организаторами конкурса выступает АНО "Национальные приоритеты" и научно-просветительская платформа "Атомариум | Homo Science" при поддержке Госкорпорации "Росатом" и нацпроекта "Наука и университеты".