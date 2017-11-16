Подросток получил ножевое ранение в нижегородской школе

Следственный комитет РФ
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Подросток получил ножевое ранение в школе в Нижнем Новгороде 17 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области
По предварительным данным, утром в пятницу один из учеников в школе Приокского района подставил на стул одноклассника острием вверх перочинный ножик. Его одноклассник, сев на стул, получил ранение бедра. Пострадавший был экстренно госпитализирован. Медики оценивают состояние подростка как средней степени тяжести.
Сейчас следователи опрашивают учеников и педагогов и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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