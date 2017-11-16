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Происшествия

Подросток получил ножевое ранение в нижегородской школе

17 ноября 2017 17:24  [164] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Подросток получил ножевое ранение в школе в Нижнем Новгороде 17 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области

По предварительным данным, утром в пятницу один из учеников в школе Приокского района подставил на стул одноклассника острием вверх перочинный ножик. Его одноклассник, сев на стул, получил ранение бедра. Пострадавший был экстренно госпитализирован. Медики оценивают состояние подростка как средней степени тяжести.

Сейчас следователи опрашивают учеников и педагогов и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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