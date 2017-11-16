Фестиваль восточной и западной фан-культуры Animania пройдет в Нижнем Новгороде 2-3 декабря Культура и отдых

14-й Фестиваль восточной и западной фан-культуры Animania пройдет в Нижнем Новгороде 2-3 декабря 2017 года. Об этом директор Ресурсного центра японского языка Мария Кострова сообщила в рамках пресс-конференции 20 ноября.



По информации от организаторов фестиваля, в первый день мероприятия будут проходить конкурсные и внеконкурсные сценические выступления участников косплей-шоу, также состоится показ видео-работ. В рамках фестиваля также будут размещены выставки тематических фотографий и рисунков, кроме того, состоятся фотосессии для участников и гостей. На второй день пройдут мастер-классы, турнике и показ аниме. В фестивале примут участие иногородние представители данной субкультуры.

Фестиваль будет проходить 2 декабря в ДК Газ, 3 декабря – в НГЛУ им. Добролюбова. Подробная программа фестиваля будет опубликована в ближайшие дни. (16+)



Кострова также сообщила, что в рамках перекрестного года Японии в России в Нижнем Новгороде на май 2018 года запланирован визит делегации университета Гакуин (Кобэ). В составе делегации прибудет преподаватель традиционного японского танца, поэтому организаторы намерены провести мастер-классы по этому виду искусства на городских площадках, которые будут свободны для посещения всеми желающими. На осень 2018 года запланирован традиционный фестиваль японского кино в кинотеатре "Орленок", а также открытые лекции заведующей кафедрой японского языка института стран Востока при МГУ Стеллы Быковой, которые планируется провести на территории нижегородского лингвистического университета.