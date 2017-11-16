Восемь нижегородских команд приняли участие в киберфестивале по игре World of Tanks от "Ростелекома" Бизнес

Фото: пресс-служба "Ростелекома"

Восемь нижегородских команд приняли участие в киберфестивале по игре World of Tanks от "Ростелекома". Об этом сообщает пресс-служба компании 21 ноября 2017 года.

Киберфестиваль прошёл 18-19 ноября в ТРЦ "Крым" в Нижнем Новгороде. Как сообщается в пресс-релизе, гранд-финал турнира "World of Tanks" прошел в формате "3х3" и собрал восемь команд. Главный приз составлял 30 тысяч игрового золота.

Согласно информации, в напряженной борьбе финалистами турнира стали команды "Студенты" и "RHINO". В решающем матче сильнее оказались геймеры из "RHINO", завоевав победный кубок "Ростелекома". Победители получили дипломы и призы, а все участники – памятные сувениры от "Ростелекома".

"Также на киберфестивале были организованы турниры в нескольких дисциплинах по играм Counter Strike: Global Offensive, FIFA18 и консольным файтингам. В течение всего мероприятия для его участников и гостей работала специальная фотозона, где можно было сделать памятные снимки в военной атрибутике и с известными в кибермире персонажами и косплеерами. Параллельно основному сражению по "World of Tanks" на фестивале проходил неофициальный турнир для тех, кто хотел попробовать в деле новый премиум-танк, доступный для пользователей тарифного плана "Игровой" компании "Ростелеком", - говорится в пресс-релизе.

В фестивале также приняли участие восемь воспитанников Таремского детского дома, которые уже более года с помощью волонтеров – сотрудников МРФ "Волга" компании "Ростелеком" – проходят обучение через игровые модули и профориентационные занятия в рамках проекта социальной̆ адаптации "Полдень". Ребята участвовали в турнире по World of Tanks, играли в FIFA18 и соревновались на радиоуправляемых танках.