Андрей Хрипков: "Когда побеждаешь – хочешь играть и в минус 20!" Спорт

Андрей Хрипков Фото: с сайта ФК "Олимпиец"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Перед матчем с петербургским "Динамо", который состоится 25 ноября, на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород" ответил защитник нижегородского ФК "Олимпиец" Андрей Хрипков.

В чем секрет успеха "Олимпийца"? Команда одержала три победы подряд.

- В гостевой игре с "Химками" (2:0) победа была одержана абсолютно закономерно - мы выглядели сильнее хозяев и очень хотели победить, понимая, что это наш непосредственный конкурент в борьбе за "выживание". А что касается матчей с "Волгарем" (2:1) и "Шинником" (2:1), то в этих играх мы сначала пропускали нелогичные мячи, а потом шли вперед, забивали голы и героически отстаивали победный результат. Наверное, в этом и заключается рецепт наших успехов - мы проявляем характер в сложные моменты, не раскисаем.

Можно говорить о том, что к концу календарного года "Олимпиец" стал более искушенным турнирным бойцом, игроки стали опытнее?

- Наверное, да. К нам пришел определенный опыт, понимание того, что надо предельно строго играть в обороне, а впереди использовать свои шансы. В начале сезона мы играли по-другому, хотели получить все и сразу, как это было в ПФЛ, хотели доминировать на поле. Но потом начали действовать, что называется, "от печки". В трех последних матчах забили по два гола. Дай бог, чтобы так было и дальше.

В команде не опасаются, что не будет должного настроя на последний матч с "Динамо" из Санкт-Петербурга?

- Напротив, для нас это будет очень принципиальная игра. В матче первого круга мы по игре ни в чем не уступали бело-голубым, но при этом уступили в итоге. Поэтому за настрой не стоит опасаться.

В игре с ярославским "Шинником" команда тоже выглядела предельно мобилизованной.

- Да, для нас это была очень важная игра, потому что до этого мы уступили ярославцам и в рамках ФНЛ, и в кубковой встрече. Нас здорово выручил вратарь Артур Анисимов, важный мяч забил вышедший на замену Беляков, а потом Ламбарский забил очень красивый гол, который может по праву стать из лучших в этом сезоне.

В 1990-е год был популярен такой термин, как "спартаковская погода", потому что красно-белые особенно удачно играли в дождь. Успехи к "Олимпийцу" пришли тогда, когда на улице стало холодно, практически наступила зима. В команде не шутят по этому поводу?

- На самом деле у нас в команде практически нет тех, кто любил бы такую погоду, наоборот, все предпочитают тепло. Дело не в этом. Мы вообще не обращаем внимания на то, в какой гостинице жить, в каких бутсах играть и с какой ноги вставать.

В последних двух матчах "Олимпийца" ни одного мяча не забили защитники, которые в этом сезоне забили чуть ли не половину всех голов команды.

- (Улыбается) ну, не все же игрокам обороны забивать... Хотя в матче с "Волгарем" номинальный полузащитник Горбунов играл на позиции защитника, просто в случае с голом оказался в нужном месте в нужный момент.

Тренерский штаб не переживает по поводу того, что игроки "Олимпийца" после серии удачных матчей могут уйти в отпуск в слишком благодушном настроении?

- Если бы за такое переживать... На самом деле очень хорошо, что мы смогли немного улучшить турнирное положение. Немного даже жаль, что в календаре наступает пауза. Если бы была возможность играть дальше, играли бы и в декабре, и в январе. Когда побеждаешь, то не обращаешь внимания на мороз, это приятно делать и в минус 20.