Нижегородское правительство намерено прокредитоваться на 5 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено прокредитоваться на 5 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 30 ноября 2017 года.



Согласно информации, правительство объявило шесть аукционов на право оказания области финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий. Лимит задолженности по четырем кредитным линиям должен составить по 1 млрд рублей, еще по двум – по 500 млн рублей. Средства необходимы для погашения госдолга и финансирования дефицита облбюджета.



Срок двух кредитных линий – три года. Максимальная ставка по ним составляет 10,5%. Срок еще четырех кредитных линий – один год, ставка – 9%. Таким образом за все шесть кредитов регион готов заплатить почти 900 млн рублей. Торги пройдут 15 и 21 декабря 2017 года.



Напомним, госдолг области на 1 ноября 2017 года составляет 74 млрд 657 млн рублей. Дефицит бюджета региона составляет 2,3 млрд рублей.