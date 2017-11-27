Два молодых специалиста ВМЗ из Нижегородской области стали лауреатами научно-практической конференции ОМК Бизнес

Фото: пресс-служба ОМК

Два сотрудника Выксунского металлургического завода (АО "ВМЗ", входит в состав АО "ОМК") стали лауреатами X научно-практической конференции молодых специалистов ОМК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Конференция проходила на ВМЗ 27-29 ноября, в ней приняли участие 180 молодых сотрудников компании, а также студенты и аспиранты профильных учебных заведений страны.

Как сообщается в пресс-релизе, на мероприятии были представлены 118 докладов в восьми тематических секциях, посвященных лучшим практикам в области развития производственной системы, изготовления стали и разных видов продукции металлургического комплекса.

По итогам конференции лауреатами в трех главных номинациях (проект, принесший наибольший экономический эффект, самая инновационная идея и впервые – лучший студенческий доклад) стали сотрудники ВМЗ Дмитрий Новокшонов и Дмитрий Керенцев, а также студентка Выксунского филиала НИТУ "МИСиС" Виктория Аксенова.

Проект специалиста отдела по математическому моделированию ИТЦ ВМЗ Дмитрия Новокшонова посвящен оптимизации процесса формовки труб. Сообщается, что благодаря его реализации удалось добиться снижения расходного коэффициента и увеличения выхода годного. "Данные изменения затронули станы формовки в цехах дивизиона нефтегазопроводных труб. Сегодня оптимизирована работа станов в трубоэлектросварочных цехах №2 и №3. Также планируется внедрение проекта на станах первого и пятого трубных цехов", - говорится в пресс-релизе.



Результатом работы главного специалиста по проектированию железнодорожных колес отдела по технологии колесопрокатного производства ВМЗ Дмитрия Керенцева – "Повышение ресурса железнодорожных колес путем оптимизации геометрии профиля поверхности катания" стала разработка новых профилей, которые способствуют снижению износа гребней и увеличению пробега колес. Принято решение о защите данных разработок патентами на изобретение.



Студентка "МИСиС" Виктория Аксенова представила бакалаврскую выпускную квалификационную работу "Исследование состояние системы "шлак-металл" перед выпуском из ДСП-160". Цель исследования — снижение угара железа и увеличение выхода годного.



СПРАВКА:

Научно-практическая конференция молодых специалистов ОМК проводится с 2015 года.

Участниками X научно-практической конференции ОМК стали сотрудники Выксунского металлургического завода (Нижегородская область), Альметьевского трубного завода (Республика Татарстан), завода "Трубодеталь" (Челябинская область), Благовещенского арматурного завода (Республика Башкортостан), Чусовского металлургического завода (Пермский край), Щелковского металлургического завода (Московская область), а также учащиеся Центрального научно-исследовательского института черной металлургии им. И.П.Бардина, Выксунского филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Ухтинского государственного технического университета и Выксунского металлургического колледжа имени А.А. Козерадского.