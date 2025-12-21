Инвестору выдали разрешение на стройку научного центра в Ленинском районе

В Нижнем Новгороде одобрен проект строительства научного центра в районе станции метро "Пролетарская". Разрешение на реализацию объекта выдало министерство строительства Нижегородской области.
Планируется, что здание появится в пределах улиц Переходникова, Новикова-Прибоя и проспекта Ленина. Участок, на котором начнется строительство, зарегистрирован под кадастровым номером 52:18:0050301:1865.
Разрешение на возведение комплекса получило общество с ограниченной ответственностью "ХИЛТОН".
Проект впервые был представлен в январе 2024 года. Согласно первоначальному плану, на данной территории появится двухэтажный научный центр общей площадью 768,2 кв. метров, а также трехэтажный спортивный клуб с подземной автостоянкой. Общая площадь спортивного объекта составит 5 850 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что научный центр с деловым комплексом планируют построить около Окского съезда в Нижнем Новгороде.
