Соглашение о субсидировании технопарка "Волга" может быть расторгнуто Экономика

Минпромторг Нижегородской области намерен в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с ООО "Прано Групп", управляющим проектом технопарка микроэлектроники "Волга" на Бору. Компания пытается оспорить действия ведомства в арбитражном суде, добиваясь запрета на расторжение соглашения. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

ООО "Прано Групп" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер. Компания просила запретить минпромторгу заявлять о расторжении соглашения от 5 декабря 2023 года, по которому ей была предоставлена субсидия на развитие инфраструктуры технопарка.

В определении суда говорится, что согласно условиям соглашения, "Прано Групп" должна была получить 906,3 млн рублей в течение трех лет: в 2023 и 2024 годах по 394,7 млн рублей, а в 2025 году — 116,8 млн рублей. Однако в декабре 2024 года в дополнительном соглашении между Минпромторгом РФ и региональным министерством было зафиксировано, что в 2024 году субсидии составят 0 рублей. Аналогичные условия предложены и на 2025 год.

После этого "Прано Групп" попыталась пересмотреть показатели эффективности проекта, но получила отказ. Минпромторг Нижегородской области предупредил компанию, что в случае несогласия с условиями дополнительного соглашения до 15 декабря 2025 года, договор будет расторгнут в одностороннем порядке.

Компания сочла такие действия угрозой для проекта и подала в суд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что наложение запрета на расторжение соглашения предрешит исход дела и нарушит баланс интересов сторон. Также суд отметил, что заявитель не представил доказательств невозможности исполнения будущего судебного решения без применения обеспечительных мер.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в настоящий момент расторжение соглашения не планируется. К действующему соглашению заключено дополнительное соглашение об аннулировании субсидии на 2025 год, в остальной части соглашение продолжает действовать в неизмененном виде.

Напомним, проект технопарка "Волга" был анонсирован в 2022 году на территории бывшего Борского стекольного завода. В 2023 году его включили в реестр промышленных технопарков России. Общий объем инвестиций из бюджетов разных уровней оценивался в 900 млн рублей.

Летом 2024 года сообщалось о планах по запуску совместного производства электроники с участием белорусского ОАО "Интеграл". Однако в декабре того же года руководитель "Прано Групп" стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, компания предоставила поддельные документы на закупку оборудования и получила субсидию в размере более 209 млн рублей.

Кроме того, в августе 2025 года нижегородский минпромторг подал в арбитраж иск о взыскании 37,4 млн рублей с "Прано Групп".