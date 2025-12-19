Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 декабря 2025 11:00Соглашение о субсидировании технопарка "Волга" может быть расторгнуто
19 декабря 2025 10:39Нижегородские сельхозпредприятия увеличили производство мяса
19 декабря 2025 10:00Нижегородская область получит федеральные средства на ремонт дорог
18 декабря 2025 17:04Люлин назвал принятие бюджета-2026 результатом большой совместной работы
18 декабря 2025 16:12Экономист усомнился в введении налога на сверхприбыль кредитных организаций
18 декабря 2025 14:18"Дзержинский водоканал" присоединился к федпроекту "Производительность труда"
18 декабря 2025 13:46Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре более 200 млн рублей
18 декабря 2025 12:13Защита от патентного троллинга: нижегородскому бизнесу дали советы
18 декабря 2025 11:40Евгений Люлин подчеркнул важность нового инвестиционного соглашения в сфере АПК
18 декабря 2025 10:54Нижегородское Заксобрание утвердило бюджет на 2026 год
Экономика

Соглашение о субсидировании технопарка "Волга" может быть расторгнуто

19 декабря 2025 11:00 Экономика
Соглашение о субсидировании технопарка Волга может быть расторгнуто

Минпромторг Нижегородской области намерен в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с ООО "Прано Групп", управляющим проектом технопарка микроэлектроники "Волга" на Бору.  Компания пытается оспорить действия ведомства в арбитражном суде, добиваясь запрета на расторжение соглашения. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

ООО "Прано Групп" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер. Компания просила запретить минпромторгу заявлять о расторжении соглашения от 5 декабря 2023 года, по которому ей была предоставлена субсидия на развитие инфраструктуры технопарка.

В определении суда говорится, что согласно условиям соглашения, "Прано Групп" должна была получить 906,3 млн рублей в течение трех лет: в 2023 и 2024 годах по 394,7 млн рублей, а в 2025 году — 116,8 млн рублей. Однако в декабре 2024 года в дополнительном соглашении между Минпромторгом РФ и региональным министерством было зафиксировано, что в 2024 году субсидии составят 0 рублей. Аналогичные условия предложены и на 2025 год.

После этого "Прано Групп" попыталась пересмотреть показатели эффективности проекта, но получила отказ. Минпромторг Нижегородской области предупредил компанию, что в случае несогласия с условиями дополнительного соглашения до 15 декабря 2025 года, договор будет расторгнут в одностороннем порядке.

Компания сочла такие действия угрозой для проекта и подала в суд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что наложение запрета на расторжение соглашения предрешит исход дела и нарушит баланс интересов сторон. Также суд отметил, что заявитель не представил доказательств невозможности исполнения будущего судебного решения без применения обеспечительных мер.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в настоящий момент расторжение соглашения не планируется. К действующему соглашению заключено дополнительное соглашение об аннулировании субсидии на 2025 год, в остальной части соглашение продолжает действовать в неизмененном виде.

Напомним, проект технопарка "Волга" был анонсирован в 2022 году на территории бывшего Борского стекольного завода. В 2023 году его включили в реестр промышленных технопарков России. Общий объем инвестиций из бюджетов разных уровней оценивался в 900 млн рублей.

Летом 2024 года сообщалось о планах по запуску совместного производства электроники с участием белорусского ОАО "Интеграл". Однако в декабре того же года руководитель "Прано Групп" стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, компания предоставила поддельные документы на закупку оборудования и получила субсидию в размере более 209 млн рублей.

Кроме того, в августе 2025 года нижегородский минпромторг подал в арбитраж иск о взыскании 37,4 млн рублей с "Прано Групп".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг Суд Технопарк
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2025 19:00Малые технопарки могут появиться в Нижегородской области
09 декабря 2025 16:20Нижегородский стартап получил 5 млн рублей в виде гранта
09 июня 2025 14:12Строительство крупного технопарка запланировано в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных