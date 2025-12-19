Нижегородские сельхозпредприятия увеличили производство мяса Экономика

Сельскохозяйственные организации Нижегородской области продемонстрировали рост объемов производства продукции животноводства за первые 11 месяцев текущего года. Об этом сообщили в Нижегородстате.

Объем выращенного скота и птицы на убой увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 182 тысячи тонн в живом весе. В структуре производства основную долю заняли свиньи — 45%, немного уступила птица — 44%, а на крупный рогатый скот пришлось 11%.

Положительная динамика наблюдается и в молочном производстве. С января по ноябрь 2025 года надои молока выросли на 4%, достигнув 561 тысячи тонн. Средний удой на одну корову составил 7 866 килограммов, что на 347 килограммов выше прошлогоднего показателя.

Также увеличилось производство яиц. Птицефабрики региона с начала года выпустили 1,1 миллиарда штук, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

