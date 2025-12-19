ЦБ понизил ключевую ставку до 16% Экономика

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря 2025 года принял решение в пятый раз подряд снизить ключевую процентную ставку. На этот раз ставка уменьшена на 0,5 процентного пункта и теперь составляет 16% годовых. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора.

Таким образом, Центробанк продолжает курс на смягчение денежно-кредитной политики, начатый в июне текущего года.

Тогда, впервые почти за три года, ставка была снижена с рекордных 21% до 20% годовых. В последующие месяцы регулятор последовательно снижал ее: в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, а в октябре — до 16,5%.

Целью снижения ставки, как отмечается в заявлении, является поддержание сбалансированной инфляционной динамики и стимулирование деловой активности в стране.

