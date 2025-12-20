Нижегородский производитель автодеталей увеличил выработку на 28% благодаря участию в федпроекте Экономика

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Пластимат» подвели итоги внедрения на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на производстве комплектующих и принадлежностей для автомобилей. В качестве пилотного потока эксперты РЦК и проектная команда предприятия выбрали процесс производства приборной панели для малотоннажных грузовых автомобилей.

«За полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка, выявили 13 узких мест и предложили ряд мер по их устранению. В частности, за счёт оптимизации складской логистики время транспортировки продукции сократили на 62 процента — с 34 до 12 минут. Модернизация пресс-формы для приборной панели позволила уменьшить затраты времени на установку дефростеров и доработку выявленных дефектов панели. Эти и другие нововведения помогли высвободить из потока двух операторов, тем самым увеличив выработку в пилотном потоке на 28 процентов», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты провели обучение бережливым технологиям для 23 сотрудников предприятия и подготовили трех внутренних тренеров, которые в перспективе смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Всего в Нижегородской области более 40 предприятий автомобилестроительной отрасли внедряют инструменты федерального проекта «Производительности труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 305 нижегородских компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.