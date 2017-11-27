Директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов получил награду "Реноватор года" Бизнес

Директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов получил премию "Человек года" журнала "Деловой квартал". Об этом пресс-служба компании сообщила 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, церемония награждения лауреатов премии состоялась в Нижнем Новгороде 30 декабря.

Отраслевая бизнес-премия "Человек года" журнала "Деловой квартал" ежегодно вручается руководителям компаний ведущих отраслей Нижегородской области, деятельность и профессионализм которых содействуют экономическому, культурному, политическому, социальному развитию региона. Награда Фролову присуждена в номинации "Реноватор года" за реализацию программы концессионера "ReКонструкция 2017" на тепловых сетях города Кстова и Кстовского района.

С 2017 года компания "Т Плюс" взяла теплосетевые активы Кстова и Кстовского района в 30-летнюю концессию для реализации инвестиционных мероприятий по их реконструкции и модернизации. В этом году энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" впервые готовили теплосетевое хозяйство города и населенных пунктов района к прохождению осенне-зимнего периода. По результатам дважды проведенных гидравлических испытаний Кстовскими тепловыми сетями Нижегородского филиала "Т Плюс" в ходе ремонтной кампании был выполнен большой объем работ работу по восстановлению нормативного состояния тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, устранено более 180 дефектов на квартальных и магистральных сетях, переложено более 8 км магистральных и квартальных трубопроводов. Общий объем финансирования работ по ремонту и техническому перевооружению системы теплоснабжения был значительно увеличен по сравнению с первоначальными планами и составил в текущем году 128 млн рублей. В рамках концессионного соглашения проведены работы по проектированию системы автоматизации и диспетчеризации объектов тепловых сетей и техническому перевооружению котельных поселка Приволжский и деревни Чернышиха, строительно-монтажные работы по которым запланированы на 2018 год.

Всесторонней и качественной подготовке к отопительному сезону способствовала реализация программы Группы "Т Плюс" "ReКонструкция 2017" по повышению качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей, в рамках которой общий объем ремонтной программы и программы технического перевооружения станций и тепловых сетей Нижегородского филиала составил 872,1 млн рублей, что на 36% больше, чем 2016 году.

"Присуждение премии считаю высокой оценкой работы всего коллектива энергетиков филиала. Мы работаем для того, чтобы надежно обеспечивать потребителей теплом и электроэнергией, повышать эффективность работы наших станций и тепловых сетей и качество предоставляемых потребителям услуг, делать жизнь людей комфортнее", – отметил Фролов.

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В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" и Кстовские тепловые сети.