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Бизнес

Депутат ЗС НО Олег Лавричев вошел в состав Совета по законодательному обеспечению военно-промышленного комплекса

01 декабря 2017 18:04  [161] Бизнес
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: АПЗ

Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина (АПЗ), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев вошел в состав Совета по законодательному обеспечению военно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации ФС РФ.

Как сообщила пресс-служба АПЗ 1 декабря 2017 года, соответствующее удостоверение Лавричеву было вручено 30 ноября в Совете Федерации лично председателем комитета по обороне и безопасности Виктором Бондаревым.

"Я второй раз выступаю на площадке этого Совета: первый раз в июне этого года как докладчик, а сегодня уже присутствую как член Совета по законодательному обеспечению ОПК в Комитете по безопасности и обороне Совета Федерации. Первое мое участие как раз касалось конкретных вопросов и инициатив, связанных с необходимостью внесения изменений в ФЗ-275 по ГОЗу. На этой площадке как раз были сформулированы конкретные четкие поправки в этот закон, после рассмотрения которых Советом Федерации они были направлены президенту, а в июле - уже приняты некоторые изменения в этот закон. Я считаю, что деятельность Совета, безусловно, полезна по той причине, что здесь собираются авторитетные, компетентные люди и обсуждают назревшие, наболевшие проблемы в той или иной отрасли ОПК", - прокомментировал назначение Лавричев.

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