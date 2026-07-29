Банду воров-домушников поймали в Нижнем Новгороде

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Фото: Александр Воложанин

Сотрудники полиции задержали троих мужчин с поличным во время кражи в Советском районе областного центра. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Нижегородской области.

По данным следствия, ранее судимые местные жители совершили серию квартирных краж в четырёх районах Нижнего Новгорода с апреля по июль прошлого года. Действовали по одной схеме: сначала оставляли на дверях «маячки», а затем вскрывали замки при помощи отмычек либо похожих ключей. Получив оперативную информацию, полицейские установили за подозреваемыми наблюдение.

В июле мужчины проникли в квартиру на улице Ижорской, собрали ценные вещи и направились к автомобилю, где их ожидал сообщник. Довести задуманное до конца им не удалось — всех участников задержали на месте.

Установлено, что фигурантами было совершено 9 краж. Общий ущерб превысил 4,5 млн рублей. Среди похищенного — деньги, украшения, бытовая и оргтехника, одежда, электросамокаты, старинные часы и алкоголь.

Во время обысков у подозреваемых изъяли часть похищенного имущества, на которое наложен арест. Некоторые вещи уже вернули владельцам.

Уголовное дело в отношении 44-летнего нижегородца, обвиняемого по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Материалы в отношении остальных участников выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что закопанный труп 51-летнего мужчины нашли в Гагинском округе Нижегородской области.

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Теги:
Кража МВД Полиция
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