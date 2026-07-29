Опубликовано видео тушения пожара в нижегородской конюшне

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В МЧС озвучили подробности пожара в нижегородской конюшне.
По данным пресс-службы ведомства, возгорание произошло в сенохранилище на улице Зеленхозовской. Предварительная площадь возгорания — 1,5 тыс. кв. метров.
Из полыхающего сенохранилища эвакуированы четыре человека. Также огнеборцы вывели из конюшни лошадей.
Специалисты МЧС продолжают тушить пожар. На месте работают 58 человек, используется 15 единиц техники.
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