Врача-хирурга из Балахнинской ЦРБ лишили свободы на 1,5 года

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Заведующий отделением хирургии Балахнинской ЦРБ Игорь Воинов осужден за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Согласно материалам дела, в конце января 2025 года врач-хирург, не обеспечил своевременную консультацию со специалистами из НОКБ имени Семашко. В связи с этим пациенту вовремя не была обеспечена дальнейшая маршрутная транспортировка — он скончался.
Между смертью пациента и бездействием врача была установлена прямая связь.
15 мая в отношении Воинова была подана апелляция, однако 27 июля суд ее отклонил. Врачу назначено лишение свободы сроком на полтора года.
Ранее сообщалось, что два брата пытались похитить 18-летнюю нижегородку с остановки на Бору. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2026 года включительно.
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