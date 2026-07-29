Врача-хирурга из Балахнинской ЦРБ лишили свободы на 1,5 года Происшествия

Фото: Нижегородский областной суд

Заведующий отделением хирургии Балахнинской ЦРБ Игорь Воинов осужден за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Согласно материалам дела, в конце января 2025 года врач-хирург, не обеспечил своевременную консультацию со специалистами из НОКБ имени Семашко. В связи с этим пациенту вовремя не была обеспечена дальнейшая маршрутная транспортировка — он скончался.

Между смертью пациента и бездействием врача была установлена прямая связь.

15 мая в отношении Воинова была подана апелляция, однако 27 июля суд ее отклонил. Врачу назначено лишение свободы сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что два брата пытались похитить 18-летнюю нижегородку с остановки на Бору. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2026 года включительно.