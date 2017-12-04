Техническое перевооружение дымовой трубы №2 проведено на Новогорьковской ТЭЦ в Кстово Нижегородской области Бизнес

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" реализован проект технического перевооружения дымовой трубы №2. Об этом пресс-служба компании сообщила 4 декабря 2017 года.

Согласно информации, дымовая труба №2 обслуживает энергетический паровой котел №6 Новогорьковской ТЭЦ. Сооружение высотой 120 метров из монолитного железобетона с внутренней футеровкой из кислотоупорного кирпича было построено и пущено в эксплуатацию в 1959 году. В ходе работ по техническому перевооружению была проведена замена более 50% внутренней футеровки, устроено внутреннее перекрытие, а также восстановлена и заново окрашена наружная поверхность трубы.

"Выполненные работы позволят безопасно эксплуатировать дымовую трубу в течение следующих 15 лет. Проект техперевооружения будет способствовать повышению надежности эксплуатации станции", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Стоимость проекта составила около 15,5 млн рублей.

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (Дзержинск) и Кстовские тепловые сети. Новогорьковская ТЭЦ расположена в Кстово. Установленная электрическая мощность — 557 МВт, установленная тепловая мощность — 626 Гкал/ч.